Палиндром назвал песни Пивоварова "безвкусицей" и издевательством над поэзией эпохи: реакция артиста

Рэпер Палиндром посетил фестиваль "Файне місто", который проводится во Львове. За кулисами мероприятия артист раскритиковал творчество певца Артема Пивоварова.

Несмотря на хорошее звучание, музыкант не считает удачными попытки исполнителя возродить историю через тексты песен. Хотя Палиндром заверил, что видит в стараниях Пивоварова познавательную цель.

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Есть вкус, а есть безвкусица. Мне кажется, то, что делает Пивоваров – это издевательство над поэзией Расстрелянного Возрождения. Хотя вроде звучит это все фирменно,

– подчеркнул рэпер.

В то же время музыкант назвал Артема артистом "первого эшелона" украинской поп-музыки и заметил, что кто-то из слушателей обязательно захочет узнать что-то новое об истории родной страны, послушав треки Пивоварова. Поэтому Палиндром отметил, что с такой точки зрения творчество певца имеет образовательную цель.

Интересно, что Артем не замедлил с ответом и отреагировал на слова рэпера.

Так, а какие "минусы"? Формы подачи могут быть разными. Суть остается неизменной,

– заявил Пивоваров.



Артем Пивоваров ответил Палиндрому / Скриншот комментария певца

Напомним, на днях Артем выступил на фестивале Atlas United 2024, где был его хедлайнером. Исполнитель во время исполнения песни "Глаза" повторил спуск с гитарой на тросе, которым удивил зрителей.