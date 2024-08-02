Попри гарне звучання, музикант не вважає вдалими спроби виконавця відродити історію крізь тексти пісень. Хоча Паліндром запевнив, що вбачає в стараннях Пивоварова пізнавальну мету.
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Є смак, а є несмак. Мені здається, те, що робить Пивоваров – це знущання з поезії Розстріляного Відродження. Хоча ніби звучить це все фірмово,
– підкреслив репер.
Водночас музикант назвав Артема артистом "першого ешелону" української поп-музики та зауважив, що хтось зі слухачів обов'язково захоче дізнатися щось нове про історію рідної країни, послухавши треки Пивоварова. Тому Паліндром зазначив, що з такого погляду творчість співака має освітню мету.
Цікаво, що Артем не забарився з відповіддю і відреагував на слова репера.
Так, а які "мінуси"? Форми подачі можуть бути різними. Суть залишається незмінною,
– заявив Пивоваров.
Артем Пивоваров відповів Паліндрому / Скриншот коментаря співака
Нагадаємо, днями Артем виступив на фестивалі Atlas United 2024, де був його хедлайнером. Виконавець під час виконання пісні "Очі" повторив спуск з гітарою на тросі, яким здивував глядачів.