Несмотря на хорошее звучание, музыкант не считает удачными попытки исполнителя возродить историю через тексты песен. Хотя Палиндром заверил, что видит в стараниях Пивоварова познавательную цель.

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Есть вкус, а есть безвкусица. Мне кажется, то, что делает Пивоваров – это издевательство над поэзией Расстрелянного Возрождения. Хотя вроде звучит это все фирменно,

– подчеркнул рэпер.

В то же время музыкант назвал Артема артистом "первого эшелона" украинской поп-музыки и заметил, что кто-то из слушателей обязательно захочет узнать что-то новое об истории родной страны, послушав треки Пивоварова. Поэтому Палиндром отметил, что с такой точки зрения творчество певца имеет образовательную цель.

Интересно, что Артем не замедлил с ответом и отреагировал на слова рэпера.

Так, а какие "минусы"? Формы подачи могут быть разными. Суть остается неизменной,

– заявил Пивоваров.



Артем Пивоваров ответил Палиндрому / Скриншот комментария певца

Напомним, на днях Артем выступил на фестивале Atlas United 2024, где был его хедлайнером. Исполнитель во время исполнения песни "Глаза" повторил спуск с гитарой на тросе, которым удивил зрителей.