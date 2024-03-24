Тикток возрождает давно забытые песни, которые когда-то разрывали танцплощадки. Среди них – трек Usher “Yeah!”, который нереально быстро набирает популярность в сети.

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Новая волна популярности хита "Yeah!" в тикток

Юзеры делятся зажигательными видео под стильный ремикс хита "Yeah!" американского хип-хоп исполнителя Usher.

Поэтому тиктокеры активно записывают различные ролики: кто-то забавно разыгрывает жизненные истории, другие поражают своими танцевальными возможностями в стиле нулевых. Фолловеры мастерски воспроизводят хореографию певца из клипа. И получается у них действительно хорошо.

В сети вирусятся более 18 тысяч подобных роликов.

Что известно о треке "Yeah!" Usher

Сингл "Yeah!" Usher выпустил в 2004 году. Он написан в жанре Crunk B, объединяющий в себе crunk и RB.

Трек попал в четвертую студийную пластинку рэпера Confessions. Сразу после релиза на "Yeah!" ждал колоссальный успех.

Песня продержалась 12 недель на первой строчке чарта Billboard Hot 100 и была сертифицирована "платиновой" Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Сингл также был номинирован на Грэмми в 2005 году как лучшая запись года.

Сама же песня рассказывает о невинном флирте парня с девушкой в ночном клубе.

Usher – Yeah! – смотреть онлайн клип: