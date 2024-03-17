Show 24 расскажет о главных новостях, которые произошли в шоу-бизнесе на этой неделе. Они облетели Украину и мир.

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Первый украинский Оскар: что нужно знать, реакции звезд

Ночью 11 марта в Лос-Анджелесе влиятельные актеры, режиссеры и сценаристы получали самую престижную премию в мире кино – Оскар. Триумфатором вечера стал фильм "Оппенгеймер", победивший в 7 категориях. Лучшим актером стал Киллиан Мерфи, а лучшей актрисой – Эмма Стоун. Билли Айлиш стала самой молодой двукратной лауреаткой Оскара.

Титул лучшего документального фильма получила лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко. Это первый Оскар для Украины.

Речь Мстислава Чернова: видео

Украинские звезды благодарили создателей фильма и много говорили о том, что награда стала большой гордостью для всей страны, но и одновременно большой болью. Особенно для тех, для кого Мариуполь является родным городом.

Важнейшая победа для всей страны – потому что победила прежде всего правда,

– подчеркнула первая леди Елена Зеленская.

Предатели получают российские паспорта

Артисты и артистки, которые променяли правду на деньги, пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои корни и продолжать зарабатывать кровавые рубли.

Уроженка Черновцов Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. По словам инсайдеров, это ей посоветовал сделать Филипп Киркоров. Все потому, что тамошние чиновники хотят лишить заработка звезд, которые не имеют российского гражданства. Ани Лорак было выгодно сохранять украинский паспорт, но риски потерять российскую публику для нее хуже.

Таисия Повалий опередила свою коллегу и уже похвасталась российским паспортом. Она показала его на "избирательном" участке в Москве и заявила, что является "частью великого народа". Перед этим певица цинично заявила, что она хочет выпустить украино-российский альбом, потому что является "советско-российской украинкой".



Повалий хвастается российским паспортом / Фото из ее инстаграма

MELOVIN потерял родного человека

Неделя выдалась очень сложной из-за постоянных российских обстрелов и террора мирного населения. 15 марта оккупанты ударили баллистикой по Одессе, погиб 21 человек, есть много пострадавших.

Среди жертв оказалась родной человек певца MELOVIN.



MELOVIN об ударе по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Также Украину всколыхнул обстрел Кривого Рога. В эпицентре оказалась певица Наталья Могилевская, которая приехала в город с концертом. После взрывов она спустилась в укрытие, а затем прибыла на место удара, чтобы помочь пострадавшим.

Скандал вокруг фото Кейт Миддлтон

В минувшее воскресенье, когда Великобритания праздновала День матери, на странице королевской семьи опубликовали фото Кейт Миддлтон с детьми. Снимок озадачил пользователей из-за размытых деталей, что могли свидетельствовать о фотошопе. Поэтому ведущие информагентства удалили фото со своих платформ, ведь они предоставляют для пользования те фотографии, что были отредактированы минимально.

Кейт Миддлтон выступила с заявлением и попросила прощения за редактирование фото. Она сообщила, что просто экспериментировала с ним. Но в сети обсуждения не утихают: кто-то снует конспирологические теории об исчезновении принцессы, а кто-то призывает сохранять спокойствие.



Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Свадьба, пополнение, развод

Жизнь продолжается, как и любовные дела знаменитостей.