Show 24 розповість про головні новини, які сталися в шоубізнесі цього тижня. Вони облетіли Україну та світ.

Цікаво 42-річна Лілія Ребрик розчулила мережу першими кадрами новонародженої донечки

Перший український Оскар: що потрібно знати, реакції зірок

Вночі 11 березня у Лос-Анджелесі впливові актори, режисери та сценаристи отримували найпрестижнішу премію у світі кіно – Оскар. Тріумфатором вечора став фільм "Оппенгеймер", що переміг у 7 категоріях. Найкращим актором став Кілліан Мерфі, а найкращою акторкою – Емма Стоун. Біллі Айліш стала наймолодшою дворазовою лауреаткою Оскара.

Титул найкращого документального фільму отримала стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко. Це перший Оскар для України.

Промова Мстислава Чернова: відео

Українські зірки дякували творцям фільму і багато говорили про те, що нагорода стала великою гордістю для всієї країни, але й водночас великим болем. Особливо для тих, для кого Маріуполь є рідним містом.

Надважлива перемога для всієї країни – бо перемогла насамперед правда,

– підкреслила перша леді Олена Зеленська.

Зрадники отримують російські паспорти

Артисти та артистки, які проміняли правду на гроші, намагаються зробити все для того, щоб приховати своє коріння та продовжувати заробляти криваві рублі.

Уродженка Чернівців Ані Лорак подала документи на отримання російського паспорта. За словами інсайдерів, це їй порадив зробити Філіп Кіркоров. Все тому, що тамтешні чиновники хочуть позбавити заробітку зірок, які не мають російського громадянства. Ані Лорак було вигідно зберігати український паспорт, але ризики втратити російську публіку для неї гірше.

Таїсія Повалій випередила свою колегу та вже похвалилась російським паспортом. Вона показала його на "виборчій" дільниці у Москві й заявила, що є "частиною великого народу". Перед цим співачка цинічно заявила, що вона хоче випустити україно-російський альбом, бо є "радянсько-російською українкою".



Повалій хвалиться російським паспортом / Фото з її інстаграму

MELOVIN втратив рідну людину

Тиждень видався дуже складним через постійні російські обстріли та терор мирного населення. 15 березня окупанти вдарили балістикою по Одесі, загинула 21 людина, є багато постраждалих.

Серед жертв виявилась рідна людина співака MELOVIN.



MELOVIN про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Також Україну сколихнув обстріл Кривого Рогу. В епіцентрі опинилась співачка Наталія Могилевська, яка приїхала у місто з концертом. Після вибухів вона спустилась в укриття, а згодом прибула на місце удару, щоб допомогти постраждалим.

Скандал навколо фото Кейт Міддлтон

У минулу неділю, коли Велика Британія святкувала День матері, на сторінці королівської сім'ї опублікували фото Кейт Міддлтон з дітьми. Знімок спантеличив користувачів через розмиті деталі, що могли свідчити про фотошоп. Через це провідні інформагенції видалили фото зі своїх платформ, адже вони надають для користування ті світлини, що були відредаговані мінімально.

Кейт Міддлтон виступила з заявою та попросила вибачення через редагування фото. Вона повідомила, що просто експериментувала з ним. Та у мережі обговорення не стихають: хтось снує конспірологічні теорії про зникнення принцеси, а хтось закликає зберігати спокій.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Весілля, поповнення, розлучення

Життя триває, як і любовні справи знаменитостей.