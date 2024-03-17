Милые фото мужа телеведущей с дочерью растрогали сеть. Кроме того, Лилия поделилась, как чувствует себя после родов.
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Как выглядит новорожденная дочь Лилии Ребрик
Знаменитость опубликовала видео с нарезкой кадров Адель, которая предстала в боди с клубничным принтом.
Вообще потерялась: где ночь, а где день. И это только начало. У нас все хорошо. Такое впечатление, что ты не в роддоме, а просто где-то на отдыхе. Питание меня покорило еще с предыдущих родов. Это настоящие кулинарные шедевры. Изысканно, вкусно и полезно,
– рассказала телеведущая.
Лилия Ребрик рассказала, как чувствует себя после родов / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Что известно о беременности Лилии Ребрик
- В октябре 2023 года телеведущая сообщила, что ждет третьего ребенка. Они с мужем воспитывают еще двух дочерей – 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.
- На первых месяцах беременности Лилия рассказывала, что планирует рожать только в Украине.
- Пол ребенка звездные супруги узнали во время гендер-пати, которую организовали во дворе собственного дома. Тогда Ребрик догадывалась, что будет матерью девочки. В то же время она рассказывала, что ей было бы интересно воспитать мальчика. Между тем муж ведущей Андрей Дикий уверенно прогнозировал, что родится девочка.
- Уже 16 марта на свет появилась Дикая Адель Андреевна. Девочка весит 3,5 килограмма и имеет рост 52 сантиметра.