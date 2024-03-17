Милые фото мужа телеведущей с дочерью растрогали сеть. Кроме того, Лилия поделилась, как чувствует себя после родов.

Не пропустите Одно из самых сложных решений в моей жизни, – муж Пренткович намекнул, что выезжает из Украины

Как выглядит новорожденная дочь Лилии Ребрик

Знаменитость опубликовала видео с нарезкой кадров Адель, которая предстала в боди с клубничным принтом.

Вообще потерялась: где ночь, а где день. И это только начало. У нас все хорошо. Такое впечатление, что ты не в роддоме, а просто где-то на отдыхе. Питание меня покорило еще с предыдущих родов. Это настоящие кулинарные шедевры. Изысканно, вкусно и полезно,

– рассказала телеведущая.

Лилия Ребрик рассказала, как чувствует себя после родов / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что известно о беременности Лилии Ребрик