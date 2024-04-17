Саудовская Аравия не будет участвовать в "Мисс Вселенная": представительницу страны обвиняют во лжи
Источник:CNN
В "Мисс Вселенная" опровергли новость о причастности Саудовской Аравии к процессу отбора участниц конкурса. По словам организаторов, такие заявления являются ложными.
Соответственно, сейчас Руми Аль-Кахтани не участвует в конкурсе красоты. В то же время это все же может произойти позже.
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Какое заявление сделали организаторы "Мисс Вселенная"
Организация объяснила, что в Саудовской Аравии не происходило никакого процесса отбора.
Любые такие заявления являются ложными и вводят в заблуждение,
– подчеркнули в сообщении.
Организаторы конкурса красоты отметили, что страна не сможет принять участие в конкурсе, пока ее кандидатура не будет официально утверждена специальным комитетом.
Хотя Саудовская Аравия еще не входит в число тех стран, которые полностью подтвердили участие в этом году, мы сейчас проходим тщательный процесс проверки квалификации потенциального кандидата на получение франшизы и назначения национального директора,
– сообщили в "Мисс Вселенная".
Что этому предшествовало
- В конце марта в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия впервые примет участие в "Мисс Вселенная".
- Руми Аль-Кахтани, 27-летняя модель со степенью бакалавра стоматологии, якобы должна была стать дебютной представительницей на конкурсе красоты от страны Ближнего Востока. Об этом модель объявила в своих соцсетях.
Для меня большая честь участвовать в конкурсе. Это первое участие Королевства Саудовской Аравии в "Мисс Вселенная",
– отметила девушка.
- Подчеркнем, что Руми Аль-Кахтани ранее участвовала в нескольких конкурсах красоты, включая Miss Woman SA, Miss Europe SA и Miss Planet SA.