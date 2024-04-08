ONUKA впервые за долгое время показала совместные фото дочери и сына: трогательные кадры

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко не часто делится семейными архивными кадрами, однако на днях она решила это изменить. Певица впервые за долгое время показала фото своих детей.

На кадрах можно было увидеть заметно подросших Сашу и Лину. Также исполнительница опубликовала и другие фото и выразила свои мысли об эмоциональном состоянии на фоне полномасштабного вторжения.

Не пропустите Бесит меня, – известный украинский певец честно высказался о предателе Дорне, с которым дружит

Как сейчас выглядят дети ONUKA

Певица поделилась разными кадрами из галереи. Среди них были фото собаки, цветов и детей, Саши и Лины, которые заметно повзрослели. На одной из фотографий можно было увидеть, как сын певицы увлеченно играет на планшете, а на другой – дочь показывает гримасу.

Мне кажется, я должна показывать, как мы живем, и насколько это возможно, продолжаем радоваться жизни,

– отметила артистка.

Она добавила, что украинцы устали жить в прессинге постоянной угрозы и ее, как и всех, очень угнетают новости и неизвестность будущего, однако она верит в Украину и решила чаще делится с поклонниками реалиями своей жизни.

Что известно о детях Наты Жижченко

Неожиданно для всех 13 мая 2020 года на свет появился первенец лидера группы ONUKA – Саша. Новость о рождении застала поклонников врасплох, ведь беременность певицы держалась в тайне.

Второго ребенка исполнительница родила уже во время полномасштабного вторжения и первую ночь своего рождения ее дочь провела в укрытии.

Ната и Евгений назвали девочку в честь известной писательницы Лины Костенко, которой Ната восхищалась во время беременности.

Она мне резонировала. Ее позиция, и то, что она человек-легенда. И то, что она сейчас продолжает деятельность, а также ее работа в зоне ЧАЭС после аварии. Это человек настолько всесторонне крутой: глыба, столб, на котором держится наша культура, наше общество,

– отмечала певица.