На кадрах можно было увидеть заметно подросших Сашу и Лину. Также исполнительница опубликовала и другие фото и выразила свои мысли об эмоциональном состоянии на фоне полномасштабного вторжения.

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Как сейчас выглядят дети ONUKA

Певица поделилась разными кадрами из галереи. Среди них были фото собаки, цветов и детей, Саши и Лины, которые заметно повзрослели. На одной из фотографий можно было увидеть, как сын певицы увлеченно играет на планшете, а на другой – дочь показывает гримасу.

Мне кажется, я должна показывать, как мы живем, и насколько это возможно, продолжаем радоваться жизни,

– отметила артистка.

Она добавила, что украинцы устали жить в прессинге постоянной угрозы и ее, как и всех, очень угнетают новости и неизвестность будущего, однако она верит в Украину и решила чаще делится с поклонниками реалиями своей жизни.

Что известно о детях Наты Жижченко

Неожиданно для всех 13 мая 2020 года на свет появился первенец лидера группы ONUKA – Саша. Новость о рождении застала поклонников врасплох, ведь беременность певицы держалась в тайне.

Второго ребенка исполнительница родила уже во время полномасштабного вторжения и первую ночь своего рождения ее дочь провела в укрытии.

Ната и Евгений назвали девочку в честь известной писательницы Лины Костенко, которой Ната восхищалась во время беременности.

Она мне резонировала. Ее позиция, и то, что она человек-легенда. И то, что она сейчас продолжает деятельность, а также ее работа в зоне ЧАЭС после аварии. Это человек настолько всесторонне крутой: глыба, столб, на котором держится наша культура, наше общество,

– отмечала певица.