На кадрах можна було побачити помітно підрослих Сашка та Ліну. Також виконавиця опублікувала й інші фото та висловила свої думки про емоційний стан на тлі повномасштабного вторгнення.

Не пропустіть Бісить мене, – відомий український співак чесно висловився про зрадника Дорна, з яким дружить

Який вигляд зараз мають діти ONUKA

Співачка поділилася різними кадрами з галереї. Серед них були фото собаки, квітів та дітей, Саші й Ліни, які помітно подорослішали. На одній зі світлин можна було побачити, як син співачки захоплено грає на планшеті, а на іншій – донька показує гримасу.

Мені здається, я маю показувати, як ми живемо, і наскільки це можливо, продовжуємо радіти життю,

– зазначила артистка.

Вона додала, що українці втомилися жити в пресингу постійної загрози і її, як і всіх, дуже гнітять новини й невідомість майбутнього, проте вона вірить в Україну й вирішила частіше ділиться з шанувальниками реаліями свого життя.

Що відомо про дітей Нати Жижченко

Несподівано для всіх 13 травня 2020 року на світ з'явився первісток лідерки гурту ONUKA – Сашко. Новина про народження застала шанувальників зненацька, адже вагітність співачки трималася в таємниці.

Другу дитину виконавиця народила вже під час повномасштабного вторгнення і першу ніч свого народження її донька провела в укритті.

Ната і Євген назвали дівчинку на честь відомої письменниці Ліни Костенко, якою Ната захоплювалася під час вагітності.

Вона мені резонувала. Її позиція, і те, що вона людина-легенда. І те, що вона зараз продовжує діяльність, а також її робота в зоні ЧАЕС після аварії. Це людина настільки всебічно крута: брила, стовп, на якому тримається наша культура, наше суспільство,

– зазначала співачка.