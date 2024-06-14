ONUKA вернулась в Чернигов и показала, как выросли ее дети: атмосферные фото

Украинская певица ONUKA впервые за долгое время показала детей. Она также поделилась размышлениями о том, что чувствует после возвращения в Украину.

На личной странице лидер группы ONUKA опубликовала серию атмосферных кадров. Эти фото она сделала в семейном имении в Чернигове.

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ONUKA (Ната Жижченко) показала, как за последнее время подросли ее дети – 4-летний сын Саша и годовалая дочь Лина. Певица показала трогательные семейные фото из привычных будней: за обедом, перед сном и не только.

Как подросли дети солистки ONUKA / Фото из инстаграма ONUKA

Ната Жижченко также рассказала о том, что чувствует во время возвращения в Украину с концертов.

Глядя на то, что мы сели в наш бус и будто сквозь миры проехали в другое измерение, домой, это вызвало даже определенное ощущение зависти. Даже я почувствовала эту зависть к самой себе, что я могу осуществить этот межорбитальный прыжок. Дома Украина чувствуется на самом деле спокойнее,

– поделилась певица.

Солистка группы ONUKA призналась, что сейчас ее поддерживает совет близкого человека о том, что нужно менять фокус надежды. Это умение противостоять внешнему хаосу и находить возможность быть счастливым в бурный период войны.

Артистка также поделилась, что каждый раз проверяет камеры наблюдения перед тем, как планировать время в Чернигове – такие новые реалии. Она также понимает, что пришло время не откладывать жизнь на потом.

"Сейчас я замедляюсь, и в этом нахожу мгновения радости. Ведь я поняла, что за пять лет я ни разу не нашла часа, чтобы приготовить вареники с красной смородиной. Так что теперь я вписала это в свой проклятый дневник первым приоритетом и жду, пока они созреют".

Ната Жижченко заинтриговала поклонников группы ONUKA – их впереди ждут новые синглы, выступления в Украине и за рубежом.

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