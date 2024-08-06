"Словно сестры": Оля Полякова поразила сходством с мамой
Источник:Оля Полякова
Известная украинская певица Оля Полякова показала редкие фото своей мамы Светланы. Дело в том, что на днях женщина отпраздновала день рождения.
По этому случаю артистка опубликовала пост-поздравление для мамы. Поклонники были поражены молодым видом женщины.
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Оля Полякова распространила серию фотографий, на которых именинница позирует как сама, так и с дочкой и внуками. В подписи к публикации певица выразила благодарность маме за жизнь и пожелала ей всего наилучшего.
Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно поблагодарить за жизнь, если бы не ты, так много прекрасного мир бы не увидел. Люблю,
– написала звезда.
В комментариях пользователи отметили невероятное сходство между тремя поколениями женщин в семье Поляковой и сказали, что мама звезда выглядит на 35-40.
- "Мама – красавица";
- "Оля, это не мама, это сестричка";
- "Вот это я понимаю гены! Мама невероятно красивая и молодая женщина. Ей должно же быть под 60 где-то, но на вид 35-40";
- "Ого какая красивая мама. Как говорят яблоко от яблони. Очень много здоровья, мира, радости";
- "Вот это гены! Три поколения красавиц".
Заметим, накануне день рождения также отметила мама рэперши АІуопа АІуопа. Ей исполнилось 53 года.