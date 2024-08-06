По этому случаю артистка опубликовала пост-поздравление для мамы. Поклонники были поражены молодым видом женщины.

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Оля Полякова распространила серию фотографий, на которых именинница позирует как сама, так и с дочкой и внуками. В подписи к публикации певица выразила благодарность маме за жизнь и пожелала ей всего наилучшего.

Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно поблагодарить за жизнь, если бы не ты, так много прекрасного мир бы не увидел. Люблю,

– написала звезда.

В комментариях пользователи отметили невероятное сходство между тремя поколениями женщин в семье Поляковой и сказали, что мама звезда выглядит на 35-40.

"Мама – красавица";

"Оля, это не мама, это сестричка";

"Вот это я понимаю гены! Мама невероятно красивая и молодая женщина. Ей должно же быть под 60 где-то, но на вид 35-40";

"Ого какая красивая мама. Как говорят яблоко от яблони. Очень много здоровья, мира, радости";

"Вот это гены! Три поколения красавиц".

Заметим, накануне день рождения также отметила мама рэперши АІуопа АІуопа. Ей исполнилось 53 года.