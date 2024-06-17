Оля Полякова публично обратилась к своему мужу после слухов о романе с другим

Певица Оля Полякова обнародовала трогательное сообщение по случаю Дня отца. Его она посвятила мужу Вадиму.

В третье воскресенье июня в Украине праздновали День отца. Украинские звезды тоже поздравляли своих отцов, а счастливые жены делились теплыми словами в адрес отцов их детей.

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Оля Полякова опубликовала трогательные фото своего мужа, Вадима Буряковского с дочерьми – Машей и Алисой. Она публично обратилась к любимому в поздравлении.

Я хочу поздравить лучшего папу на планете, который всегда рядом, поддержит, защитит, забросает комплиментами, обнимет, успокоит, придет и порешает, и всегда на твоей стороне! У меня такого папы не было! Но ты и мне немножко папа! Мы тебя любим! Будь главное здоров, а счастье твое, как говоришь всегда ты, – мы,

– написала исполнительница.

Муж Оли Поляковой с детьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой

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