Оля Полякова публично обратилась к своему мужу после слухов о романе с другим
Источник:Оля Полякова
Певица Оля Полякова обнародовала трогательное сообщение по случаю Дня отца. Его она посвятила мужу Вадиму.
В третье воскресенье июня в Украине праздновали День отца. Украинские звезды тоже поздравляли своих отцов, а счастливые жены делились теплыми словами в адрес отцов их детей.
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Оля Полякова опубликовала трогательные фото своего мужа, Вадима Буряковского с дочерьми – Машей и Алисой. Она публично обратилась к любимому в поздравлении.
Я хочу поздравить лучшего папу на планете, который всегда рядом, поддержит, защитит, забросает комплиментами, обнимет, успокоит, придет и порешает, и всегда на твоей стороне! У меня такого папы не было! Но ты и мне немножко папа! Мы тебя любим! Будь главное здоров, а счастье твое, как говоришь всегда ты, – мы,
– написала исполнительница.
Муж Оли Поляковой с детьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Ранее ходили слухи о романе Оли Поляковой с другим
- Несколько месяцев назад кулинар и блогер Влад Мицкевич "слил" фото поцелуев с Олей Поляковой. Мужчина заявил, что между ними был роман, а певица уже год как жила вместе с ним. Но на следующий день он опроверг свои заявления и объяснил, что переборщил с алкоголем.
- Оля Полякова назвала откровенные фото "невинными". Певица в ответ на слухи объяснила, якобы Влад Мицкевич шантажировал ее и требовал деньги. Влад и Оля раньше работали вместе, а до инцидента с фотографиями его уволили.
- Сейчас Влад и Оля не общаются. Влад Мицкевич тоже добавлял, что на самом деле между ними не было романа. Однако он считает, что команда артистки могла бы продолжать развивать эту "тему" для пиара. Во многом он также упрекал продюсера звезды Михаила Ясинского, который якобы препятствовал его работе.