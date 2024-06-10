Быть артистом – это дорого, – Оля Цибульская рассказала, как изменились ее заработки во время войны

Украинская певица Оля Цибульская активно выступала на свадьбах, корпоративах до полномасштабного вторжения. Однако война внесла коррективы. Артистка рассказала, как изменился ее гонорар.

Певица рассказала, что ее гонорар сейчас на том же уровне, как был до полномасштабной войны. Звезда рада тому, что концерты вернулись в ее жизнь.

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Гонорар такой, который был до начала полномасштабной войны. Я очень рада, что сейчас появились концерты. Потому что они дают возможность работать и дают возможность содержать команду, платить налоги, донатить. Чувствовать, что ты делаешь что-то на своем месте,

– поделилась Оля Цибульская.

В то же время звезда не отказывается и от благотворительных концертов, коллабораций с благотворительными фондами, на которых ничего не зарабатывает. Зато у нее есть возможность передавать средства для ВСУ.

"Быть артистом – это дорого. Это бизнес. Сложная и ежедневная работа. И мало кто к ней готов", – добавила Оля Цибульская.

Звезда не рассекретила свой конкретный заработок за месяц во время полномасштабной войны. Но уточнила, что эта сумма составляет более 3 тысяч долларов.

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