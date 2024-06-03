Она даже зачитала поэзию на видео и опубликовала его в своих соцсетях. Заметим, что Ирина погибла за два дня до своего дня рождения. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.
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Именно в день рождения Цыбух исполнительница поделилась трогательным стихотворением. Для него она использовала реплики из интервью госпитальера изданию "Свои.City", которое вышло почти две недели назад.
Я хочу детей.
Хочу дом.
Хочу сажать помидоры.
Хочу держать любовь за руку
И молча любоваться морем.
Высокие грядки хочу, не низкие,
И чтобы вокруг – люди не скользкие.
Хочу печь пирог из ягод в саду,
Хочу варить борщ,
Гонять стадо,
Сажать вишни
Чтобы были высокие,
И за столом, чтобы друзей больше с каждым годом.
Не будет ответа.
Небеса молчат.
Кто даст инструкцию? Господь? Сосед? Посыльный?
Как нам в аду жить? Ты же видишь из рая.
Чтобы можно было спину не рвать так сильно.
Хочу встретить старость за столом с чаем,
С внуками высаживать вазон, самой подстричь чуб своему деду
И газон.
Я обещаю помнить и любить
Все, что благодаря таким, как ты, у меня есть.
Будем держаться, врага лупить...
Скажи, чего нам всем не достает?
Осталось только мужа и детей сделать...
Моя голубка, тебе бы только жить!
Мне каждый день теперь еще ценнее,
Но войну закончить важнее всего.
Что известно об Ирине Цыбух
- Женщина родилась в 1998 году во Львове.
- После окончания Львовской политехники в 2017 году она присоединилась к команде "Суспільного".
- Ее обязанности включали работу с региональными филиалами, подготовку межрегиональных эфиров, реализацию грантовых проектов, съемки документалистики и медиатренерство.
- В 2021 году Ирина победила на конкурсе "Честь Профессии" в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа", а в 2018-м стала финалисткой в номинации "Лучший репортаж".
- После полномасштабного вторжения России девушка присоединилась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций еще с 2014 года.
- С 2022-го она спасала жизни военных, оказывая им первую помощь и эвакуируя раненых из горячих точек фронта.
- В ноябре 2023 года Цыбух получила орден "За заслуги" III степени от Президента Украины, а в марте 2024-го стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин". Однако 29 мая девушка погибла во время очередной ротации, не дожив нескольких дней до 26-летия.