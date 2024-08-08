Принцессу Раджву уже выписали из роддома после рождения первенца. Она показалась на счастливых семейных фото вместе с мужем и крошечной дочкой.

К слову Наследный принц Иордании стал отцом: трогательное видео с первенцем

Королевская семья позировала в новом составе: наследный принц Хусейн предстал в черных брюках и белой рубашке, его жена Раджва в бело-голубом платье с принтом и их новорожденная дочь Иман. В подписи к фото принц поблагодарил медиков за помощь.

Сердечная благодарность самоотверженному персоналу Королевской медицинской службы за уход за Раджвой и Иман в течение последних нескольких дней,

– написал принц Хусейн.



Принц и принцесса Иордании с дочерью / Фото из инстаграма принца Иордании



Принц и принцесса Иордании с дочерью / Фото из инстаграма принца Иордании

Напомним, принц Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва стали родителями впервые 3 августа. У супругов родилась дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн. Королевская пара поженилась год назад, 1 июня.