В то же время актриса поделилась, как сложилась судьба ее родителей после этой ситуации. Однако, Ольга, к сожалению, до сих пор помнит ход каждой минуты.

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Какую историю рассказала Жуковцова

Ее маму в детстве строго воспитывал дедушка актрисы. Поэтому Ольга уверена, что такие методы поспособствовали образованию низкой самооценки у ее мамы.

К тому же актриса рассказала, что ее отец постоянно пил алкоголь, курил и изменял жене. В то же время мама Ольги надеялась, что рождение дочери сможет "залатать" проблемы в браке.

Впрочем, это не помогло, а однажды 3-летняя актриса собственными глазами увидела попытку отца убить мать.

Ночью я спала с мамой. Я просыпаюсь, а вся кровать в крови. Он разрезал маме живот, порезал ей вены. Он пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены. Мама доползла до соседей, вызвала скорую, и они лежали в соседних палатах. Ей делали очень тяжелую операцию, потому что он какую-то артерию задел,

– рассказала Ольга.

Ольга Жуковцова об ужасной истории из детства: смотрите видео онлайн

Какая сложилась судьба родителей Жуковцовой после ситуации