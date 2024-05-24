Водночас акторка поділилася, як склалася доля її батьків після цієї ситуації. Однак, Ольга, на жаль, досі пам'ятає перебіг кожної хвилини.

Цікаво Після складної операції на серці: Віктор Павлік вийшов на зв'язок з прихильниками

Яку історію розповіла Жуковцова

Її маму в дитинстві суворо виховував дідусь акторки. Тому Ольга впевнена, що такі методи посприяли на утворення низької самооцінки в її неньки.

До того ж акторка розповіла, що її батько постійно пив алкоголь, курив і зраджував дружину. Водночас мама Ольги сподівалася, що народження доньки зможе "залатати" проблеми в шлюбі.

Втім, це не допомогло, а одного разу 3-річна акторка на власні очі побачила спробу батька вбити матір.

Вночі я спала з мамою. Я прокидаюся, а все ліжко в крові. Він розрізав мамі живіт, порізав їй вени. Він пішов у свою кімнату, закрився і перерізав собі вени. Мама доповзла до сусідів, викликала швидку, і вони лежали в сусідніх палатах. Їй робили дуже важку операцію, тому що він якусь артерію зачепив,

– розповіла Ольга.

Ольга Жуковцова про жахливу історію з дитинства: дивіться відео онлайн

Яка склалася доля батьків Жуковцової після ситуації