Ольга Сумская поддержала Тараса Цимбалюка после скандала: ее упрекнули из-за дочери в России

Тарас Цимбалюк признал вину после того, как развлекся под русскую музыку. Его поддержало немало коллег, среди которых Ольга Сумская.

Актриса Ольга Сумская поддержала актрису Тараса Цимбалюка Тараса Цимбалюка после его извинений. Она пожаловалась на журналистов, которые не могут "понять ситуацию".

К слову Вячеслав Хостикоев прокомментировал серьезный конфликт с Ольгой Сумской: "Не слышим друг друга"

Тарас, поддерживаю каждое слово, потому что и в моей жизни были эти прой*бы. И журналисты хватали это, как самый желанный контент... Разве может журналист понять ситуацию? Вряд ли. Какое же это наслаждение для них – бросить дерьмо в пространство и получить желаемый хейт!

– написала Сумская.



Актрисы поддержали Тараса Цимбалюка / Скриншот из инстаграма

Актриса поблагодарила Цимбалюка за добрые дела и помощь ВСУ. В то же время ее в ответ упрекнули из-за дочери Антонины Паперной, которая живет в России: "Ну о чем вы говорите? Ваша дочь открыто поддерживает вражескую страну, а вы журналистам пеняете? Не смешите".

"Что вы несете? Кто открыто поддерживает? Не пишите бред! Вообще сошли с ума..." – ответила Ольга Сумская.

Напомним, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная переехала в Москву задолго до начала полномасштабной войны и вышла замуж за россиянина. Женщина не вернулась в Украину после 24 февраля 2022 года и открыто не осудила российскую агрессию. После паузы Паперная вернулась к актерской деятельности в России.