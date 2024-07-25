Акторка Ольга Сумська підтримала Тараса Цимбалюка після його вибачення. Вона поскаржилась на журналістів, які не можуть "зрозуміти ситуацію".

До слова В'ячеслав Хостікоєв прокоментував серйозний конфлікт з Ольгою Сумською: "Не чуємо одне одного"

Тарасе, підтримую кожне слово, бо і в моєму житті були ці прой*би. І журналісти хапали це, як найбажаніший контент… Хіба може журналіст зрозуміти ситуацію? Навряд. Яка ж це насолода для них – кинути лайно в простір і отримати бажаний хейт!

– написала Сумська.



Акторки підтримали Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграму

Акторка подякувала Цимбалюку за добрі справи і допомогу ЗСУ. Водночас їй у відповідь дорікнули через доньку Антоніну Паперну, яка живе в Росії: "Ну про що ви говорите? Ваша дочка відкрито підтримує ворожу країну, а ви журналістам нарікаєте? Не смішіть".

"Що ви несете? Хто відкрито підтримує? Не пишіть маячню! Взагалі збожеволіли…" – відповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, донька Ольги Сумської Антоніна Паперна переїхала до Москви задовго до початку повномасштабної війни і вийшла заміж за росіянина. Жінка не повернулась до України після 24 лютого 2022 року та відкрито не засудила російську агресію. Після паузи Паперна повернулась до акторської діяльності в Росії.