Актриса Ольга Сумская поддержала актрису Тараса Цимбалюка Тараса Цимбалюка после его извинений. Она пожаловалась на журналистов, которые не могут "понять ситуацию".

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Тарас, поддерживаю каждое слово, потому что и в моей жизни были эти прой*бы. И журналисты хватали это, как самый желанный контент... Разве может журналист понять ситуацию? Вряд ли. Какое же это наслаждение для них – бросить дерьмо в пространство и получить желаемый хейт!

– написала Сумская.



Актрисы поддержали Тараса Цимбалюка / Скриншот из инстаграма

Актриса поблагодарила Цимбалюка за добрые дела и помощь ВСУ. В то же время ее в ответ упрекнули из-за дочери Антонины Паперной, которая живет в России: "Ну о чем вы говорите? Ваша дочь открыто поддерживает вражескую страну, а вы журналистам пеняете? Не смешите".

"Что вы несете? Кто открыто поддерживает? Не пишите бред! Вообще сошли с ума..." – ответила Ольга Сумская.

Напомним, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная переехала в Москву задолго до начала полномасштабной войны и вышла замуж за россиянина. Женщина не вернулась в Украину после 24 февраля 2022 года и открыто не осудила российскую агрессию. После паузы Паперная вернулась к актерской деятельности в России.