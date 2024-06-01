Ольга Сумская редко комментирует свои мысли по поводу старшей дочери. Антонина Паперная, которая тоже работает актрисой, живет в России.

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Сегодня, 1 июня, украинская актриса неожиданно обратилась к дочери в своем инстаграме. Она опубликовала несколько архивных кадров с Антониной. Среди них – фото с покойной мамой Ольги Сумской.

Оказывается, что Паперная празднует день рождения. Ольга Сумская поздравила дочь с праздником, не побоявшись нарваться на критику подписчиков.

Обожаю! Моя родненькая, с днем рождения! Люблю,

– написала Ольга Сумская.



Сумская поздравила дочь / Фото из инстаграм-сториз Ольги Сумской



Сумская поздравила дочь / Фото из инстаграм-сториз Ольги Сумской

Что известно об Антонине Паперной и ее позиции