Ольга Сумская редко комментирует свои мысли по поводу старшей дочери. Антонина Паперная, которая тоже работает актрисой, живет в России.
Интересно Вспоминает воспоминания покойной мамы: где сейчас и что говорит о войне известная артистка Наталья Сумская
Сегодня, 1 июня, украинская актриса неожиданно обратилась к дочери в своем инстаграме. Она опубликовала несколько архивных кадров с Антониной. Среди них – фото с покойной мамой Ольги Сумской.
Оказывается, что Паперная празднует день рождения. Ольга Сумская поздравила дочь с праздником, не побоявшись нарваться на критику подписчиков.
Обожаю! Моя родненькая, с днем рождения! Люблю,
– написала Ольга Сумская.
Сумская поздравила дочь / Фото из инстаграм-сториз Ольги Сумской
Сумская поздравила дочь / Фото из инстаграм-сториз Ольги Сумской
Что известно об Антонине Паперной и ее позиции
- Антонина Паперная – дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного. Она переехала в Москву задолго до начала полномасштабной войны. Однако женщина не захотела возвращаться в Украину уже после 24 февраля 2022 года. После длительной паузы Паперная вернулась к актерской деятельности в России.
- Актриса является женой российского актера Владимира Яглыча и матерью двоих детей. По словам Ольги Сумской, ее дочь не может просто покинуть семью и переехать.
- Сумская с болью комментирует вопросы журналистов по поводу Антонины Паперной. Она говорит, что не будет оправдываться или что-то кому-то доказывать.
- Ольга Сумская не знает, есть ли у ее дочери российский паспорт. Очевидно, они об этом не общаются. Актриса признавалась, что просто молится за Антонину и внуков и хочет их увидеть.