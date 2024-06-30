"Копия мамы": Ольга Фреймут впервые за долгое время показала, как выглядит ее младшая дочь

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут недавно порадовала поклонников, впервые за долгое время опубликовав видео своей младшей дочери Евдокии. Ролик сразу вызвал волну восторга среди фанатов, которые отметили поразительное сходство девочки с ее знаменитой матерью.

Евдокия предстала перед камерой в нежном образе, что подчеркнул ее естественную красоту и изящные черты лица. Поэтому, поклонники не могли не заметить, как юная Евдокия унаследовала элегантность и шарм Ольги Фреймут.

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Дочь известной телеведущей поделилась полезным советом по этикету в новом видео. Евдокия, одетая в розовый защитный шлем, нарукавники и бежевый топ, обратилась к зрителям на английском языке. Девочка объяснила, что на горячий чай, который хочешь охладить, лучше не дуть, потому что он может разлиться, а просто помешивать.

Евдокия. Этикет,

– написала под видео звездная мама.

В комментариях под роликом фаны отметили красоту и харизму Евдокии.

"Какая грация, какая легкость жестов. Очень похожа изяществом на вас, пани Ольга";

"Какая харизма у Евдокии";

"Копия мамы";

"Какая красавица";

"Такая красивая девочка".

Что известно о детях Ольги Фреймут