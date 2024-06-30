Об этом стало известно от российского продюсера Яны Рудковской. Она даже заявила, что певец приехал с концертом, но это не подтвердилось.
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Уэст прилетел из США в Россию, где остановился в одном из отелей. Канье с охраной увидели возле его временного жилья.
Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить,
– отметила Рудковская.
Канье Уэст в России / Скриншот из видео
Впрочем, желание россиянки не является реальностью. Дело в том, что Канье прибыл в Москву не из-за концерта, а из-за дня рождения скандального дизайнера Гоши Рубчинского, с которым полгода назад начал сотрудничество.
29 июня, мужчина отметил 40-летие. К тому же на праздновании присутствовали только родственники путиниста и его друзья, среди которых и скандальный американец. Также Уэст якобы познакомился с мамой Рубчинского в семейном доме.
Канье Уэст и Гоша Рубчинский / Фото Рос СМИ
Уже 30 июня, Гоша и Канье гуляли по Москве и впоследствии планируют провести время с друзьями. Вероятно, жена Уэста, Бьянка Цензори прилетела в Россию вместе с рэпером.
Что известно о сотрудничестве Канье Уэста с Рубчинским
- В декабре 2023 года стало известно, что Гоша присоединился к бренду Yeezy, который основал рэпер. Рубчинский стал руководителем отдела дизайна.
- Мужчина стал заметной фигурой в индустрии моды. Он начал свой путь с разработки дизайна уличной одежды. Впоследствии стал фотографом и основателем одноимённого бренда.
- Впрочем, в 2018 году Гоша попал в скандал, где несовершеннолетний парень обвинил россиянина в вымогательстве интимных фото. Позже появился другой мужчина, который утверждал то же самое. Однако, Рубчинский опроверг все слова парней.