Впервые за долгое время: Ольга Фреймут показала заметно подросшего 8-летнего сына

Ведущая Ольга Фреймут рассказала, как ее младший сын Валерий проводит время со старшей сестрой Златой. В то же время звезда показала фото 8-летнего парня.

Ольга недавно поздравила старшую дочь с окончанием школы в США. Фреймут поделилась архивными фотографиями девушки-выпускницы.

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Впрочем, ведущая только продолжает радовать фанатов семейным контентом. Так, знаменитость впервые за долгое время показала, как выглядит ее 8-летний сын.

Она опубликовала фотографию, на которой мальчик предстал в заведении. Он смаковал пастой и холодным напитком.

Фреймут также рассказала, что вместе с ними была и ее дочь Злата, которая присматривала за братом. Девушка решила приехать из США в Великобританию и провести время с семьей в заведении.

"Когда Злата за няню", – поделилась Ольга.



Сын Ольги Фреймут / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Ольги Фреймут