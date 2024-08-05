Вместе с дочкой: Ольга Фреймут впервые за долгое время приехала в Украину
Источник:Ольга Фреймут
С начала полномасштабного вторжения телеведущая Ольга Фреймут с двумя детьми перебралась в Великобританию. В то же время сейчас она показалась в Украине.
Знаменитость посетила родной Львов. Что интересно, вместе с ней приехала младшая дочь.
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Об этом свидетельствуют новые фото Ольги Фреймут, опубликованные в ее социальных сетях. Звезда поделилась кадрами, на которых она вместе с дочкой Евдокией проводят время в отеле во Львове.
Ольга Фреймут с дочкой Евдокией во Львове / Скриншоты из инстаграм-сторис
Стоит отметить, что ранее в Украину также приехала старшая дочь Ольги Фреймут – Злата Митчелл. Сначала она посетила Львов, где, в частности, побивала на могиле Ирины Фарион. Сейчас Злата находится в Киеве.