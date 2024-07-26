Девушка приехала во Львов. Злата показала, как проводит время в городе.

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Так, она сначала прогулялась атмосферными улочками Львова и послушала уличных музыкантов.

Дома,

– отметила Злата.

Кроме того, девушка отправилась со своей подругой во львовскую область.

Злата Митчелл приехала в Украину / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, Злата Митчелл, старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, родилась в 2006 году. Ее отец – британец Нил Митчелл. В 2020 году, когда Злате исполнилось 14 лет, она приняла решение переехать в Соединенные Штаты. Этот шаг стал началом ее самостоятельной жизни и личностного развития. Сегодня 18-летняя Злата живет в Лос-Анджелесе, где успешно совмещает учебу с увлечением танцами. Несмотря на юный возраст, девушка ведет насыщенную жизнь: активно путешествует, посещает культурные мероприятия и развивает свои таланты