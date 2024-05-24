Олег Скрипка честно признался, общается ли с родными, которые живут в России
Источник:Rostyslove Production
У лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки есть родственники из России. Он признался, общается ли с ними.
В частности, артист поделился, поддерживает ли связь с мамой-россиянкой. Оказалось, она разделяет проукраинские взгляды сына.
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Что Олег Скрипка рассказал об общении с родными из России
Певец подчеркнул, что не общается с ними, однако это на днях сделала его мама. Она разговаривала по телефону со своей сестрой, а потом – племянницей.
Это не имеет никакого смысла. Мама у меня мудрая женщина. Она звонит, и они разговаривают только о родственниках, кто жив, как себя чувствуют и тому подобное. А они начинают гнуть свою линию, рассказывая, что "мы сами себя бомбим". Это уже очень сложно понять их логику. И нет никакого смысла. Еще до 2008, 2010 года с россиянами были попытки что-то рассказать, но уже в 2014 году стало ясно, что это абсолютно бессодержательная история,
– заявил исполнитель.
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Что известно о детстве Олега Скрипки
- Музыкант родился в 1964 году в Таджикистане, в городе Ходжент. Впоследствии его семья переехала в Мурманскую область России.
- Отец Олега – врач, а мать работала воспитательницей в детском саду. Именно она привила Скрипке любовь к музыке и отправила его учиться игре на баяне в музыкальной школе.
- После 9 класса будущий певец поступил в заочную школу Московского физико-технического института. А в 1986 году он окончил радиотехнический факультет Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.
- Музыкальная карьера Скрипки началась в студенческие годы, когда он вместе с друзьями создал группу "Вставай". Позже Олег стал солистом коллектива "Вопли Видоплясова", с которым получил общенациональную популярность в Украине и за ее пределами.