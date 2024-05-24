Зокрема, артист поділився, чи підтримує зв'язок з мамою-росіянкою. Виявилося, вона підтримує сина та його проукраїнські погляди.
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Що Олег Скрипка розповів про спілкування з рідними з Росії
Співак підкреслив, що не спілкується з ними, проте це днями зробила його мама. Вона розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею.
Це немає ніякого змісту. Мама у мене мудра жінка. Вона дзвонить, і вони розмовляють тільки про родичів, хто живий, як себе почувають і тому подібне. А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи, що "ми самі себе бомбимо". Це вже дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008, 2010 року з росіянами були намагання щось розказати, але вже у 2014 році стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія,
– заявив виконавець.
Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн
Що відомо про дитинство Олега Скрипки
- Музикант народився у 1964 році в Таджикистані, в місті Ходжент. Згодом його родина переїхала до Мурманської області Росії.
- Батько Олега – лікар, а мати працювала вихователькою в дитячому садочку. Саме вона прищепила Скрипці любов до музики та відправила його навчатися гри на баяні в музичній школі.
- Після 9 класу майбутній співак вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту. А в 1986 році він закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
- Музична кар'єра Скрипки розпочалася в студентські роки, коли він разом з друзями створив гурт "Вставай". Згодом Олег став солістом колективу "Воплі Відоплясова", з яким здобув загальнонаціональну популярність в Україні та за її межами.