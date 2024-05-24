В частности, артист поделился, поддерживает ли связь с мамой-россиянкой. Оказалось, она разделяет проукраинские взгляды сына.

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Что Олег Скрипка рассказал об общении с родными из России

Певец подчеркнул, что не общается с ними, однако это на днях сделала его мама. Она разговаривала по телефону со своей сестрой, а потом – племянницей.

Это не имеет никакого смысла. Мама у меня мудрая женщина. Она звонит, и они разговаривают только о родственниках, кто жив, как себя чувствуют и тому подобное. А они начинают гнуть свою линию, рассказывая, что "мы сами себя бомбим". Это уже очень сложно понять их логику. И нет никакого смысла. Еще до 2008, 2010 года с россиянами были попытки что-то рассказать, но уже в 2014 году стало ясно, что это абсолютно бессодержательная история,

– заявил исполнитель.

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