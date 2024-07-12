Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который в ВСУ, признался, где служит сейчас

Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница рассказал о своей деятельности в армии. В частности, заявил, что после двух лет службы на востоке Украины перевелся в новое подразделение в Киевском регионе

Актер даже рассекретил, где именно теперь служит. Кроме того, рассказал, какую должность занимает.

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Олег Иваница раскрыл, что теперь служит в зенитно-пулеметном подразделении, где основной задачей является борьба с дронами-камикадзе. По его словам, это "просто пацики с пулеметами на пикапах".

Когда мы были на востоке, мне удалось сбить вражеский дрон со взрывчаткой. Он висел над позициями. Это был такой адреналин! Это круче, чем охота или рыбалка. Я начал мечтать о ПВО, и мне удалось перевестись,

– поделился артист.

Он подчеркнул важность хорошего командования и коллектива, отметив, что ему повезло и с руководством, и с собратьями в обоих подразделениях.



Олег Иваница / Фото из инстаграма военного

Напомним, ранее диджей Анатолий Тапольский, который в течение двух лет служил в Вооруженных Силах Украины, из которых последние шесть месяцев провел на передовой в районе Авдеевки, принял решение изменить направление своей деятельности, но не отказываться от поддержки армии. DJ Tapolskiy решил применить свой творческий талант для поднятия боевого духа военных, присоединившись к подразделению "Культурный десант".