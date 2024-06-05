Презентовали голос Украины: скандальная дирижер Оксана Лынив руководила украинцами в Вене
2 июня в Вене в рамках музыкального фестиваля Wiener Festwochen и Wiener Konzerthaus состоялось выступление Kyiv Symphony Orchestra и Молодежного симфонического оркестра Украины вместе с Национальной хоровой капеллой "Думка". Музыканты выступали под руководством скандального украинского дирижера Оксаны Лынив.
Зрители были поражены профессионализмом артистов. К тому же на событии выступили 150 украинцев.
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Один из самых известных классических фестивалей мира сопровождался полностью украинской программой. Так, музыканты подарили новую жизнь композиции Евгения Станковича Кадыш-Реквиему "Бабий Яр".
На большой сцене также прозвучало произведение "Фуга смерти". Он был написан по мотивам стихотворения Пауля Целана об истреблении евреев нацистами. Оксана Лынив дополнила программу этой композицией, которая одновременно является рефлексией на современные события в Украине.
Это совершенно уникальный проект, главной идеей которого является напомнить, что геноцид и истребление народа является ужасной бедой, которая не должна повторяться сейчас, уже в 21-м веке. Мы очень благодарны Венскому фестивалю за такую возможность представить голос Украины в мировом искусстве на такой важной сцене,
– поделилась Лынив.
Оксана Лынив руководит 150 украинцами / Фото Министерство культуры и информационной политики Украины
Оксана Лынив выступит с русской оперой: что известно
- В 2025 году Лынив выступит с оперой Чайковского "Евгений Онегин" в Саксонской государственной опере, что в Дрездене. Свое решение она объяснила тем, что произведения русских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, являются "неотъемлемой частью и стандартным репертуаром симфонических оркестров и оперных театров мира".
- Для Оксаны получить приглашение от одного из лучших оркестров Германии было очень престижно. К тому же он основан в 1548 году, что "поднимает его значимость" в глазах дирижера.
- На возмущение сети ее поступком, Лынив решила отреагировать защитой композитора Чайковского. Он, мол, имел украинско-французские корни, а его дед – казак, получивший образование в Киево-Могилянской академии. Более того, Оксана подчеркнула, что "во время войны стоит не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".
- Впрочем, оперу "Евгений Онегин" Лынив не считает политическим произведением. По ее мнению, это лирическая поэма о романтических отношениях и чувствах двух молодых людей.
- Также дирижер уверена, что "украинцам сейчас сложно переосмысливать Чайковского". Однако, существует и "серая зона культурного наследия", которую мир знает как российскую, но она на самом деле украинская. Освещением этого аспекта Лынив и планирует заняться.