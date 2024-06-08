Цинично воруют: оккупанты заявили, что отберут имущество Джамалы в Крыму

8 июня 2024, 13:00
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Оккупационные власти Крыма продолжают отбирать имущество у украинцев, называя это "национализацией". Теперь захватчики посягают на собственность украинской певицы Джамалы.

О таком решении оккупационных властей сообщают российские пропагандистские СМИ, пишет Show 24. Джамала пока не отреагировала на эти заявления.

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Спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о новом пакете имущества, который собираются украсть у людей. Это активы 110 украинских физических и юридических лиц. В их список попала певица Джамала.

Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала,
– говорится в заявлении.

Напомним, ранее оккупанты собирались отобрать у Софии Ротару право собственности на отель Villa Sofia, что в Крыму. Причиной назвали поддержку певицей украинских Вооруженных Сил.

Джамалу также объявили в розыск в России

  • В апреле 2020 года Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет. Уже в октябре 2023 года ее подали в розыск по уголовной статье из-за сообщения артистки о зверствах российских захватчиков в Буче.
  • Уже через месяц Джамалу заочно арестовал московский суд. Певица назвала это решение абсурдным.

Автор: Марія Касій