По случаю 30-летия: "Океан Эльзы" показал архивное фото группы
Источник:"Океан Эльзы"
"Океан Эльзы" в этом году отметит 30-летие с момента основания. Музыканты показали редкое фото группы, которое растрогало поклонников.
Также участники коллектива проведут юбилейный концерт во Дворце Спорта, в Киеве. Мероприятие состоится осенью, 12 октября.
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Именно для того, чтобы напомнить о своем выступлении, группа опубликовала редкий кадр. На фотографии появился коллектив, который позирует на камеру.
В то же время Святослав Вакарчук, лидер команды, искренне улыбается, находясь в компании коллег. Фронтмен также рассказал, при каких условиях создавался этот кадр.
А это вам фото, сделано во львовской студии после первого выступления "Океана Эльзы" на ТВ. Год 1995,
– поделился Вакарчук.
Что известно о юбилейном концерте группы "Океан Эльзы"
- Выступление коллектива называется "Тот День". По словам участников группы, это будет особый концерт, который позволит поклонникам почувствовать поддержку друг друга во времени войны.
- 24 июня в 14:00 стартует продажа билетов. Более того, доступ на событие будут иметь все, кто приобрел билеты на тур "Океана Эльзы", который был запланирован еще на 2022 год, включая концерт в НСК "Олимпийский". Поэтому, чтобы получить такую возможность надо заполнить форму для обмена билетов.
- В то же время инсайдеры сообщают, что, кроме этого концерта, готовятся еще несколько проектов, посвященных истории и творчеству группы. В частности, выпуск документального фильма об "Океане Эльзы".