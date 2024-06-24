Также участники коллектива проведут юбилейный концерт во Дворце Спорта, в Киеве. Мероприятие состоится осенью, 12 октября.

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Именно для того, чтобы напомнить о своем выступлении, группа опубликовала редкий кадр. На фотографии появился коллектив, который позирует на камеру.

В то же время Святослав Вакарчук, лидер команды, искренне улыбается, находясь в компании коллег. Фронтмен также рассказал, при каких условиях создавался этот кадр.

А это вам фото, сделано во львовской студии после первого выступления "Океана Эльзы" на ТВ. Год 1995,

– поделился Вакарчук.

Что известно о юбилейном концерте группы "Океан Эльзы"