Також учасники колективу проведуть ювілейний концерт у Палаці Спорту, у Києві. Захід відбудеться восени, 12 жовтня.

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Саме для того, щоб нагадати про свій виступ, гурт опублікував рідкісний кадр. На світлині постав колектив, який позує на камеру.

Водночас Святослав Вакарчук, лідер команди, щиро усміхається, перебуваючи у компанії колег. Фронтмен також розповів, за яких умов створювався цей кадр.

А це вам фото, зроблене у львівській студії після першого виступу "Океану Ельзи" на ТБ. Рік 1995,

– поділився Вакарчук.

Що відомо про ювілейний концерт гурту "Океан Ельзи"