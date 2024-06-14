В то же время знаменитости никак не комментируют слухи фанатов. Более того, звезды только подогревают интерес к своим персонам.

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Никиту увидели вместе с Дашей в одном из киевских торговых центров. Они держали друг друга за руку и прогуливались. К тому же юзеры удостоверились, что это именно звезды, поскольку на кадрах видно часть лица певца и блогера.



Никита Алексеев и Даша Кубик / Скриншот с видео



Алексеева и Кубик заскочили в торговом центре / Скриншот из видео

Интересно, что весной их уже видели вместе во время прогулки по Одессе. Также знаменитости участвовали в проекте "Мультитрек".

Что известно о личной жизни Alekseev