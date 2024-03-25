Обломок российской ракеты упал рядом с домом Решетника, когда там были его жена с детьми
Источник:Кристина Решетник
Среди украинских звезд, которые оказались в эпицентре российского утреннего обстрела, была и Кристина Решетник и двое ее сыновей. Жена телеведущего рассказала, что взрывы прозвучали очень близко к их дому.
Учитывая то, что это произошло всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги, то она с детьми даже не успела спуститься в укрытие. Женщина добавила, что их дом колыхнуло от взрывной волны.
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В каком состоянии Кристина Решетник и ее дети после ракетного обстрела
Блогер рассказала, что утром ее старший сын Иван плохо себя чувствовал, поэтому остался дома. Также в квартире был Саша. Он, по ее словам, перед взрывами как раз собирался на улицу. В то же время Дмитрий в этот момент уже был в школе. К счастью, с ним все хорошо. Парень с учительницей успел спуститься в укрытие. Однако сама Кристина и двое других ее сыновей слышали взрывы и очень испугались.
Было очень страшно сегодня... Меня до сих пор трясет, потому что все произошло очень рядом. Только прозвучала воздушная тревога, а за ней сразу взрывы с такой силой, что колыхнуло дом. Дети испугались, потому что мы даже не успели в укрытие спуститься,
– отметила знаменитость.
Что другие звезды говорили о ракетном обстреле
- Радиоведущий Слава Демин рассказал, что взрывы прогремели очень близко к его рабочему офису, который расположен в центре столицы.
- Бывшая жена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, сообщила, что обломок российской ракеты попал вблизи ее дома. В то же время известно, что она сейчас там не живет, потому что после начала полномасштабного вторжения переехала в Австрию.
- 14-летняя дочь украинской блогершы Сабины Мусиной, Кира, находилась в школе во время утреннего ракетного обстрела. Взрыв произошел между школой девочки и общежитием, поэтому она видела это своими глазами. К счастью, девочка, другие школьники и учителя не пострадали.