Евгений Клопотенко, Кристина Соловий, Тина Кароль и другие уже поделились мыслями о кровожадности врага.

К слову Оккупанты атаковали Киев ракетами: обломками поврежден дом

Слава Демин

Радиоведущий поделился, что взрывы возле офиса в центре были очень близко. Поэтому он попросил всех ходить в укрытие и не пренебрегать воздушной тревогой.



Слава Демин высказался об атаке на Киев / Скриншот из инстаграм-сторис радиоведущего

Настя Каменских

Певица поделилась последствиями ракетного обстрела столицы. На фото изображены разрушенные дома и службы спасения. Важно отметить, что подписала она фото на английском языке, чтобы в очередной раз показать миру террор со стороны России.



Настя Каменских об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала ужасные последствия атаки Киева. Артистка, кроме возмущения к России, сочувствует детям, которым пришлось бежать в укрытие во время ракетного обстрела.



Юлия Санина возмущена действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис фронтвумен

Екатерина Осадчая

Ведущая сообщила, что обломки ракеты попали в 200 метрах от школы и двух детских садиков. Россиян она назвала "кровожадными извергами", а украинцев призвала беречь себя.



Екатерина Осадчая об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис ведущей

Евгений Клопотенко

Шеф-повар опубликовал видео, где дети выбегают из детсада в укрытие во время ракетного обстрела. Он уверен, что такого детства у малышей точно не должно быть.



Евгений Клопотенко возмущен действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис повара

Кристина Соловий

Певица также поделилась видео с малышами, которые бегут в укрытие. По словам артистки, надо показать эти кадры тем, кому до сих пор хочется пожалеть россиян.



Кристина Соловий отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки

Тина Кароль

Певица опубликовала уже знаменитое, к сожалению, видео с детьми, которые быстро направляются в укрытие. Она сожалеет о том, что "эти маленькие глаза уже так много знают и много видели".



Тина Кароль опубликовала реакцию на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки

Ракетная атака на Киев 25 марта