Учитывая то, что это произошло всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги, то она с детьми даже не успела спуститься в укрытие. Женщина добавила, что их дом колыхнуло от взрывной волны.

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В каком состоянии Кристина Решетник и ее дети после ракетного обстрела

Блогер рассказала, что утром ее старший сын Иван плохо себя чувствовал, поэтому остался дома. Также в квартире был Саша. Он, по ее словам, перед взрывами как раз собирался на улицу. В то же время Дмитрий в этот момент уже был в школе. К счастью, с ним все хорошо. Парень с учительницей успел спуститься в укрытие. Однако сама Кристина и двое других ее сыновей слышали взрывы и очень испугались.

Было очень страшно сегодня... Меня до сих пор трясет, потому что все произошло очень рядом. Только прозвучала воздушная тревога, а за ней сразу взрывы с такой силой, что колыхнуло дом. Дети испугались, потому что мы даже не успели в укрытие спуститься,

– отметила знаменитость.

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