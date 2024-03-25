Блогерша отметила, что это "просто п*здец". Кроме того, она добавила, что ненавидит граждан страны-гной, которые ежедневно убивают украинцев и совершают такие теракты.

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Что произошло с квартирой Кристины Горняк

Блогерша сообщила, что обломки российской ракеты попали возле ее дома. В то же время других деталей о том, повреждена ли ее квартира, она не разглашала.

Просто п*здец. Это произошло возле моего дома. Слава Богу, мои подруги на связи. И теперь меня еще больше выворачивает от всех, кто ставит свечу траура по терактам где-то там, в стране-гной, потому что каждый день страна-гной убивает наших людей и совершает теракты. Я просто ненавижу,

– подчеркнула Кристина.



Возле дома Кристины Горняк попала российская ракета / Скриншот из инстаграмм-сторис



Возле дома Кристины Горняк попала российская ракета / Скриншот из инстаграмм-сторис

Где сейчас живет Кристина Горняк

С началом полномасштабного вторжения она перебралась в Австрию. Женщина сейчас живет в Вене, однако время от времени приезжает в столицу Украины.

Я у себя одна, и жизнь у меня одна, поэтому я выбираю себя сохранять, и сохранить. Сейчас мне ок так попробовать немного побыть в спокойном эмоциональном состоянии, насколько это возможно. Война и так внесла много изменений в жизнь каждого из нас, но кто, как не я, себе помогу,

– говорила ранее блогерша.

Известно, что в Вене Кристина арендует квартиру 53 квадратных метра в новостройке. Ее стоимость составляет 1350 евро. В то же время в целом на жизнь за границей Горняк тратит около трех тысяч долларов в месяц.