На фоне заявления Alyona Alyona о штрафе: Общественное прокомментировало нарушение правил Евровидения-2024

Alyona Alyona, которая с Jerry Heil представила Украину на Евровидении-2024, сообщила, что после появления украинской команды на конкурсе в футболках с призывом освободить из плена защитников Азовстали, пришлось оплатить финансовый штраф. Теперь эту ситуацию прокомментировало Общественное.

Именно оно обеспечивает участие представителей Украины на международном песенном конкурсе. На удивление телерадиокомпания опровергла слова alyona alyona.

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Что Общественное сказало о штрафе за якобы нарушение правил Евровидения-2024

Выяснилось, что пока телерадиокомпания не получила никаких жалоб и штрафов.

При этом, сообщаем, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса. Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта. Песенный конкурс Евровидение открыто позиционирует себя как аполитичный и просит всех участников придерживаться этого правила,

– отметили в заявлении.

Почему в сети подумали, что Общественное оштрафовали

Дело в том, что представительница Украины alyona alyona опубликовала пост, где рассказала, как им удалось появиться в футболках с надписью Free Azovstal Defenders в гранд-финале Евровидения-2024.

Оказалось, что украинская делегация надела дополнительные футболки и свитшоты перед входом в зал. Во время повтора выступлений всех участников, когда операторы показывали команды, украинцы быстро раскрылась и показали свой призыв на весь мир.

"Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", – отметила рэперка.