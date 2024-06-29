После курьеза с картиной: дворец представил новый портрет короля Чарльза III
Источник:королевская семья
В Великобритании 29 июня отмечают День Вооруженных сил. К важной дате король Чарльз ІІІ представил свой новый портрет в военной форме.
День Вооруженных сил Великобритании празднуют ежегодно в последнюю субботу июня. Сегодня, 29 июня, королева Камилла поделилась поздравлением по случаю праздника, а монарх представил портрет.
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Чарльз III позировал перед камерой в военной форме как Главнокомандующий Вооруженных сил. Он одет в специальный костюм, украшенный медалями, орденами и с мечом.
Фотографию сделал постоянный королевский фотограф в ноябре прошлого года. Монарх едва улыбался, сидя в кресле. Интересно, что Чарльз III получил звание фельдмаршала, еще когда на престоле была его мать, Елизавета II.
Предыдущий портрет вызвал скандал
- В мае Букингемский дворец показал первый официальный портрет короля Чарльза III после его коронации. Это была картина, для которой монарх позировал около четырех часов.
- Чарльза III изобразили на фоне ярко-красных цветов. Из-за этого общественность по-разному отреагировала на такой портрет, называя его жутким и странным.
- Украинцы взамен пошутили о том, что на картине Чарльз III словно плавает в борще.