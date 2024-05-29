Нино Катамадзе рассказала, что думала уехать из Грузии еще при Советском Союзе. Она подавала документы на визу в американское и английское посольство, но получала отказ.

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Почему Нино Катамадзе работала в России

По словам Нино Катамадзе, еще в начале нулевых годов Грузия не была настолько развитой страной, как сейчас. Поэтому ее деятельность в России была скорее вынужденной, чем желанной.

Несмотря на то, что прекрасная Грузия начинала жить как независимая страна, все равно не были еще развиты те институты, как сегодня, и не были открыты европейские, американские двери. И поэтому я один – два раза пыталась идти в американское и английское посольство. Конечно, меня никто не пустил. Это болезненная тема и наша реальность,

– рассказала певица.

Сейчас артистка многое увидела и осознала. Она предполагает, что больше в Россию не будет возвращаться.

"Поэтому моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора и я выбирала то, что я имела под рукой. Увидела многое и сделала много выводов. Думаю, ездить в Россию не буду", – добавила Нино Катамадзе.

Позиция Нино Катамадзе