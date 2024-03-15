Николай Тищенко засветился в Ужгороде с экс-супругой: разведенную пару подловили на прогулке
Источник:"Украинская правда"
Николай Тищенко и Алла Барановская сообщили о разводе, однако они до сих пор встречаются. Это еще одни доказательства предположения, что разрыв их брака может быть фиктивным.
Мысль о фиктивном разводе Николая Тищенко и Аллы Барановской в прошлом году озвучили журналисты Bihus.Info. Она снова всплывает в новом расследовании.
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Николай Тищенко встретился с Барановской
Одиозный нардеп был председателем Закарпатской областной организации "Слуг народа". Он находился на этой должности с марта 2021 года до лета 2022 года и в тот период часто останавливался в жилом комплексе, где живет Алла Барановская с сыном.
На днях экс-супругов увидели вместе на прогулке в Ужгороде в компании охранников. Впоследствии они вместе зашли в дом, где живет блогерша. Депутат вышел оттуда на следующий день. Стоит заметить, что Николай Тищенко и Алла Барановская могли встретиться ради сына.
Тищенко с экс-супругой / Скриншот из видео УП
Михаил Ткач впоследствии по телефону спросил у нардепа, является ли фиктивным их развод.
Это неправда. Это личный вопрос, они не касаются моей работы. Не хочу на них отвечать,
– ответил Николай Тищенко.
Также депутат заявил, что журналисту стоит обратиться в правоохранительные органы, если есть нарушение закона. Вопросы об отношениях с семьей и сыном он назвал некорректными.
"У меня несовершеннолетний ребенок без охраны, и поэтому, если вы будете часто это демонстрировать, где живет и как живет, на вашей совести могут быть вопросы, связанные с его безопасностью", – добавил Тищенко.
Почему их развод может быть фиктивным
- Николай Тищенко голосовал против открытия электронных деклараций в сентябре 2023 года, хотя заявлял, что ему нечего скрывать. До этого он 3 года не подавал деклараций.
- В ноябре нардеп подал заявление на развод. В том месяце журналисты выяснили, что в течение одного дня на бывшего директора ресторана Тищенко переписали значительную часть имущества, которая могла быть собственностью депутата. Поэтому разрыв брака для него мог быть полезным: чтобы скрыть состояние и передать их в собственность экс-жены.
- Уже 18 января он и Алла Барановская появились в зале Оболонского суда Киева и официально расторгли брак. Николай Тищенко тогда заявил, что причиной является "невозможность совместного проживания". В феврале депутат получил "подарок" от экс-жены в размере 12,6 миллиона гривен.