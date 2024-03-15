Думку про фіктивне розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської минулого року озвучили журналісти Bihus.Info. Вона знову виринає у новому розслідуванні.

До слова Презент на розлучення: Тищенко раптово отримав від ексдружини захмарну суму

Микола Тищенко зустрівся з Барановською

Одіозний нардеп був головою Закарпатської обласної організації "Слуг народу". Він перебував на цій посаді березня 2021 року до літа 2022 року і в той період часто зупинявся у житловому комплексі, де живе Алла Барановська з сином.

Днями експодружжя побачили разом на прогулянці в Ужгороді у компанії охоронців. Згодом вони разом зайшли до будинку, де живе блогерка. Депутат вийшов звідти наступного дня. Варто зауважити, що Микола Тищенко і Алла Барановська могли зустрітися заради сина.



Тищенко з ексдружиною / Скриншот з відео УП

Михайло Ткач згодом телефоном запитав у нардепа, чи є фіктивним їхнє розлучення.

Це неправда. Це особисте запитання, вони не стосуються моєї роботи. Не хочу на них відповідати,

– відповів Микола Тищенко.

Також депутат заявив, що журналісту варто звернутися в правоохоронні органи, якщо є порушення закону. Запитання про стосунки з сім'єю і сином він назвав некоректними.

"У мене неповнолітня дитина без охорони, і тому, якщо ви будете часто це демонструвати, де живе і як живе, на вашій совісті можуть бути питання, пов'язані з його безпекою", – додав Тищенко.

Чому їхнє розлучення може бути фіктивним