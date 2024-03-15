Думку про фіктивне розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської минулого року озвучили журналісти Bihus.Info. Вона знову виринає у новому розслідуванні.
До слова Презент на розлучення: Тищенко раптово отримав від ексдружини захмарну суму
Микола Тищенко зустрівся з Барановською
Одіозний нардеп був головою Закарпатської обласної організації "Слуг народу". Він перебував на цій посаді березня 2021 року до літа 2022 року і в той період часто зупинявся у житловому комплексі, де живе Алла Барановська з сином.
Днями експодружжя побачили разом на прогулянці в Ужгороді у компанії охоронців. Згодом вони разом зайшли до будинку, де живе блогерка. Депутат вийшов звідти наступного дня. Варто зауважити, що Микола Тищенко і Алла Барановська могли зустрітися заради сина.
Тищенко з ексдружиною / Скриншот з відео УП
Михайло Ткач згодом телефоном запитав у нардепа, чи є фіктивним їхнє розлучення.
Це неправда. Це особисте запитання, вони не стосуються моєї роботи. Не хочу на них відповідати,
– відповів Микола Тищенко.
Також депутат заявив, що журналісту варто звернутися в правоохоронні органи, якщо є порушення закону. Запитання про стосунки з сім'єю і сином він назвав некоректними.
"У мене неповнолітня дитина без охорони, і тому, якщо ви будете часто це демонструвати, де живе і як живе, на вашій совісті можуть бути питання, пов'язані з його безпекою", – додав Тищенко.
Чому їхнє розлучення може бути фіктивним
- Микола Тищенко голосував проти відкриття електронних декларацій у вересні 2023 року, хоч заявляв, що йому нічого приховувати. До цього він 3 роки не подавав декларацій.
- У листопаді нардеп подав заяву на розлучення. Того місяця журналісти з'ясували, що протягом одного дня на колишнього директора ресторану Тищенка переписали значну частину майна, яка могла бути власністю депутата. Тому розрив шлюбу для нього міг бути корисним: щоб приховати статки і передати їх у власність ексдружини.
- Вже 18 січня він та Алла Барановська з'явилися у залі Оболонського суду Києва та офіційно розірвали шлюб. Микола Тищенко тоді заявив, що причиною є "неможливість спільного проживання". У лютому депутат отримав "подарунок" від ексдружини у розмірі 12,6 мільйона гривень.