В едином реестре деклараций появилось сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата. В его собственность поступил "подарок в денежной форме" в размере 12,6 миллиона гривен.
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Николай Тищенко обогатился на 12,6 миллионов
В декларации сообщается, что Алла Барановская презентовала бывшему мужу денежный подарок 15 февраля. Это произошло почти через месяц после их развода.
Декларация о подарке от Барановской / Скриншот
Николай Тищенко голосовал против возобновления обнародования деклараций, хотя после хвастался, что ему нечего скрывать от общества. В 2022 году он задекларировал часы Rolex, авто Mercedes S-класса и 5,6 миллиона гривен наличными.
Что известно о разводе одиозного политика
- После 10 лет совместной жизни Николай Тищенко и Алла Барановская официально развелись. Об этом стало известно 18 января, когда они появились в зале Оболонского суда Киева.
- Народный депутат прокомментировал, что причиной разрыва брака стала "невозможность совместного проживания". Это якобы не позволило им устраивать совместную жизнь и содержать имущество.
- Алла Барановская перестала освещать личную жизнь более года назад, вроде бы потому, что оберегала семью от негатива. И уже осенью 2023 года пошли слухи об их разводе. Журналисты предполагают, что он мог быть фиктивным для того, чтобы нардеп переписал свое состояние на бывшую жену.