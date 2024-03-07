В едином реестре деклараций появилось сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата. В его собственность поступил "подарок в денежной форме" в размере 12,6 миллиона гривен.

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Николай Тищенко обогатился на 12,6 миллионов

В декларации сообщается, что Алла Барановская презентовала бывшему мужу денежный подарок 15 февраля. Это произошло почти через месяц после их развода.



Декларация о подарке от Барановской / Скриншот

Николай Тищенко голосовал против возобновления обнародования деклараций, хотя после хвастался, что ему нечего скрывать от общества. В 2022 году он задекларировал часы Rolex, авто Mercedes S-класса и 5,6 миллиона гривен наличными.

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