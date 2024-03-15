Мысль о фиктивном разводе Николая Тищенко и Аллы Барановской в прошлом году озвучили журналисты Bihus.Info. Она снова всплывает в новом расследовании.

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Николай Тищенко встретился с Барановской

Одиозный нардеп был председателем Закарпатской областной организации "Слуг народа". Он находился на этой должности с марта 2021 года до лета 2022 года и в тот период часто останавливался в жилом комплексе, где живет Алла Барановская с сыном.

На днях экс-супругов увидели вместе на прогулке в Ужгороде в компании охранников. Впоследствии они вместе зашли в дом, где живет блогерша. Депутат вышел оттуда на следующий день. Стоит заметить, что Николай Тищенко и Алла Барановская могли встретиться ради сына.



Тищенко с экс-супругой / Скриншот из видео УП

Михаил Ткач впоследствии по телефону спросил у нардепа, является ли фиктивным их развод.

Это неправда. Это личный вопрос, они не касаются моей работы. Не хочу на них отвечать,

– ответил Николай Тищенко.

Также депутат заявил, что журналисту стоит обратиться в правоохранительные органы, если есть нарушение закона. Вопросы об отношениях с семьей и сыном он назвал некорректными.

"У меня несовершеннолетний ребенок без охраны, и поэтому, если вы будете часто это демонстрировать, где живет и как живет, на вашей совести могут быть вопросы, связанные с его безопасностью", – добавил Тищенко.

Почему их развод может быть фиктивным